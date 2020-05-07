Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Deutsche Lufthansa AG ведет переговоры с правительством Германии о предоставлении авиакомпании пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).
Lufthansa, как и другие авиакомпании по всему миру, оказалась в сложном положении из-за пандемии коронавируса, следствием которой стала приостановка значительной доли ее полетов. Акции компании упали на 52% с начала 2020 года, на торгах в четверг их стоимость опустилась на 0,2%.
Как сообщается в пресс-релизе Lufthansa, среди обсуждаемых шагов - ограниченное (или "негласное") участие в капитале компании, а также выделение ей обеспеченного кредита.
"Возможность получения государством доли в Lufthansa также обсуждается", - говорится в пресс-релизе.
В частности, стороны изучают возможности, которые могли бы дать правительству ФРГ пакет в размере 25% плюс 1 акция Lufthansa.
Кроме того, WSF хотел бы получить представительство в наблюдательном совете авиакомпании.
Среди других шагов, обсуждаемых Lufthansa с государством, - отказ компании от выплаты дивидендов.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
пк ко пч