Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 12:31

Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Германская авиакомпания Lufthansa предупредила, что у нее закончатся денежные средства, если власти европейских стран не предоставят ей финансовую помощь.

Компания, которая приостановила полеты почти всех своих самолетов, обратилась за финансовой помощью к правительствам Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Lufthansa и ее подразделения, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss, осуществляют спасательные полеты, при этом выполняя лишь 5% регулярных рейсов.

"В настоящий момент невозможно предугадать, когда авиакомпании группы смогут возобновить полеты помимо текущих, которые выполняются для возвращения людей на родину", - говорится в сообщении компании.

В середине марта Lufthansa сообщила, что остановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса. Также авиакомпания приняла меры по сокращению расходов, чтобы ограничить негативные последствия пандемии для ее финансовых показателей.

В апреле компания решила перевести примерно две трети сотрудников на сокращенный рабочий день. Решение затронуло около 87 тыс. человек.

Компания получила убытки в размере около 1,2 млрд евро за первые три месяца 2020 года и сообщила, что рассчитывает получить "существенно более высокий" убыток в следующем квартале.

Акции Lufthansa теряют 7,1% на торгах в пятницу. С начала этого года их стоимость рухнула почти на 56%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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