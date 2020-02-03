Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 16:08

Берлин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines продлевают запрет на полеты в Китай до 29 февраля, говорится в сообщении группы компаний Lufthansa Group.

Запрет касается полетов в Пекин и Шанхай, запрет на рейсы в Нанкин, Шеньян и Циндао будет действовать до 28 марта.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является для Lufthansa Group главным приоритетом. После оценки всей актуальной информации о коронавирусе Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines в Пекин и Шанхай до 29 февраля", - говорится в сообщении.

Полеты в Гонконг будут продолжаться в плановом режиме. Сообщается, что компания будет наблюдать ситуацию и поддерживать контакт с властями.

Ранее компания планировала приостановить полеты до 9 февраля, но срок было решено продлить.

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