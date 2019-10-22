Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 14:15

Цинциннати. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Американский ритейлер Macy's Inc. объявил, что до конца 2020 финансового года полностью откажется от продажи изделий из натурального меха.

Это решение коснется как магазинов под брендами Macy's и Bloomingdale's, так и дискаунтерских сетей компании, сообщается в пресс-релизе. Вместе с тем Macy's закроет все свои меховые хранилища и салоны.

"В течение последних двух лет мы внимательно следили за тенденциями среди потребителей и брендов, прислушиваясь к нашим клиентам и исследуя альтернативы меху", - сказал глава Macy's Джефф Дженнетт, добавив, что представители компании регулярно встречались с Обществом защиты животных Соединенных Штатов и другими неправительственными организациями для обсуждения этого вопроса.

По словам Дженнетта, компания продолжит предоставлять клиентам "качественные модные товары из альтернативного искусственного меха".

Продажа изделий из натурального меха в собственных брендах Macy's уже не осуществляется.

Традиционно финансовый год Macy's заканчивается в начале февраля.

Акции компании на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник дешевеют на 1,1%. С начала 2019 года капитализация Macy's упала на 48,2% и на данный момент составляет около $2,8 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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