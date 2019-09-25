Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 13:38

Лос-Анджелес. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский производитель игрушек Mattel Inc. запустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол Барби с различным набором опций.

Дети сами смогут выбрать, какая прическа будет у их куклы и во что она будет одета - юбку или брюки, сообщает компания.

Новая линейка называется Creatable World ("Создаваемый мир") и состоит из шести кукол с различным цветом кожи, каждую из которых можно видоизменить по своему желанию. В кукольный набор входят два парика с разными прическами - короткой стрижкой и длинными локонами, а также одежда и аксессуары, позволяющие создать разнообразные образы для одной и той же куклы.

"Игрушки отражают нашу культуру, и поскольку мир все больше понимает важность инклюзивности, мы решили, что настало время создать линейку кукол без навешанных ярлыков", - сказала первый заместитель председателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон, которую цитирует BBC.

Новая линейка, как сообщила компания, была придумана при участии группы экспертов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети.

Производители игрушек, в том числе и Mattel, неоднократно подвергались критике за то, что до недавнего времени выпускали исключительно гендерно-ориентированные игрушки, которые только укрепляли стереотипы. В частности, когда в 1992 году Барби "заговорила", произносить она могла лишь ограниченный набор фраз вроде "Математика - это трудно" и "Пойдем по магазинам?"

Многие эксперты и активисты движения за права женщин отмечали также неестественные пропорции фигуры Барби, которые, по их мнению, могли способствовать развитию у девочек анорексии. В итоге это привело к изменениям фигуры у куклы.

Сейчас Mattel выпускает куклу с различным типом фигуры, ростом и цветом кожи. В этом году Барби празднует 60-летие, по-прежнему оставаясь одной из самых востребованных игрушек.

Оь вч ав*

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