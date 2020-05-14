Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 18:56

Нью-Йорк. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Американская McDonald's Corp. (SPB: MCD) разработала рекомендации для владельцев своей франшизы для безопасного открытия залов в 14 тыс. ресторанах сети в США в условиях эпидемии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад компании.

McDonald's, в частности, просит рестораны обеспечить меры социального дистанцирования, а также дезинфекцию туалетов через каждые полчаса, а терминалов приема заказа - после каждого клиента.

Помимо этого, McDonald's рекомендует отказаться от стоек самообслуживания с напитками, либо назначить сотрудников, которые будут осуществлять розлив.

Компания также советует владельцам ресторанов установить педали, позволяющие открывать двери ногой, и закупить автоматические диспенсеры для полотенец и сенсорные краны.

Работники ресторанов будут обязаны носить маски и перчатки, а также использовать таймеры, напоминающие им о необходимости очищать поверхности, ручки дверей, мусорные ведра, прилавки и терминалы оплаты раз в полчаса.

Клиентам должны будут предоставляться защитные экраны для лица, если того требует законодательство штата. McDonald's дала рекомендации по общению с посетителями, которые не соблюдают меры социального дистанцирования, а также с людьми, которые спят или попрошайничают около ресторанов.

В среду McDonald's сообщила, что поможет наиболее пострадавшим из-за пандемии ресторанам возобновить работу с помощью вложений в их маркетинговые фонды.

McDonald's планирует постепенно открывать рестораны в США после консультаций с местным властями. В компании отметили, что пока лишь небольшое чисто точек открыли свои залы.

По словам представителя McDonald's, рестораны смогут принимать решение об открытии залов после выполнения рекомендаций. В компании не уточнили, что будет, если ресторан не сможет соблюсти перечисленные условия.

McDonald's и владельцы франшизы в течение нескольких недель обсуждали планы по открытию залов, пишет WSJ со ссылкой на внутренние документы. Владельцы ресторанов, в первую очередь, опасаются, что им не удастся найти достаточное количество сотрудников для возобновления работы сидячих зон. Объединение владельцев франшизы в прошлом месяце сообщило, что с начала кризиса, вызванного коронавирусом, количество работников сократилось на 100 тыс. Они опасаются, что сотрудники будут бояться выходить на работу из-за угрозы заражения или в связи с тем, что их пособия по безработице превышают зарплату в McDonald's.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй им

SPB$#&: MCD

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции