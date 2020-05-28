Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 10:42

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Компания MGM Resorts International планирует 4 июня возобновить работу своих казино и гостиниц в Лас-Вегасе, включая Bellagio, MGM Grand Las Vegas, New York-New York и The Signature.

В сообщении компании отмечается, что первоначально все объекты будут работать с ограничениями.

Сотрудники казино будут носить маски. Гостям будет "настоятельно рекомендовано" делать то же самое, причем в некоторых местах, где сложно обеспечить социальное дистанцирование, ношение масок будет обязательным.

Ранее Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. также объявила о намерении открыть свои казино, отели и рестораны в Лас-Вегасе 4 июня. Также возобновят работу бассейны, площадки для гольфа, торговые зоны, салоны красоты, спа- и фитнес-центры.

Компания сообщила, что сотрудники обязаны будут носить маски и все пройдут тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Котировки акций MGM Resorts за последние три месяца упали примерно на 30%, Wynn Resorts - на 22%. Для сравнения, значение фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилось за этот период на 1%.

Служба финансово-экономической информации

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