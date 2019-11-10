Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 13:37

Лондон. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководство британской спецслужбы МI5 предприняло беспрецедентные меры по защите средств связи парламентариев в преддверии предстоящих в Великобритании всеобщих выборов после того, как были выявлены факты взлома некоторых телефонов, пишет в воскресенье британская газета daily Mirror.

"В преддверие выборов MI5 проводит сверхсекретную операцию по защите телефонов парламентариев от российских хакеров", - пишет издание в эксклюзивном материале, в котором в то же время не содержится никаких подтверждений причастности России к взлому телефонов.

"Парламентариям рекомендовано не использовать какие-либо их гаджеты до тех пор, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения", - продолжает Daily Mirror.

Кроме того, MI5 распространила рекомендацию незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.

MI5 проводит эти действия на фоне трений британского правительства и разведсообщества, связанных с нежеланием кабинета публиковать подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности доклад, посвященный незаконному, как считают авторы документа, участию России в британской политической жизни.

1ар БП

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