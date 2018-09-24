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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 13:17 24.09.2018 - 13:17

Милан. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Производитель модной одежды и сумок Michael Kors Holding Ltd. близок к соглашению о покупке итальянского дома моды Gianni Versace SpA, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Michael Kors, которая оценила Versace в сумму около $2 млрд, может объявить о сделке уже на этой неделе.

Условия сделки предполагают, что семья Версаче в любом случае продолжит играть свою роль в бизнесе Versace, отмечают источники. По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии, однако финального соглашения пока не достигнуто.

Владельцем 20% Versace является Blackstone Group LP, и на данный момент не известно, намерен ли фонд прямых инвестиций отказываться от своей доли в компании.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что Versace может быть продана на этой неделе за $2 млрд. В качестве потенциальных покупателей были названы несколько групп, включая Michael Kors и Tiffany & Co. Другое издание - Women's Wear Daily - в воскресенье сообщило об интересе к покупке Versace таких компаний, как LVMH, PVH Corp. и Tapestry, владеющей брендом Coach.

Michael Kors, являющаяся глобальным дизайнерским брендом класса "люкс", стремится к созданию в США мультибрендовой модной империи по аналогии с французскими конгломератами LVMH и Kering SA.

В прошлом году Michael Kors приобрела британскую Jimmy Choo Plc, производителя и продавца дизайнерской обуви и аксессуаров за 896 млн фунтов ($1,2 млрд), что позволило ей укрепить позиции в сегментах люксовой обуви и люксовых аксессуаров, и расширить операции в категории мужской дизайнерской обуви.

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 году в Милане. Versace специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса "люкс" - от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace, фирменным логотипом которого является голова медузы, известен своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта.

Сеть Versace включает в себя более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1,5 тыс. оптовых дистрибьютеров по всему миру.

С 1997 года, когда был убит основатель дома моды Джанни Версаче, им управляют его сестра Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора, а также брат Санто Версаче, возглавляющий совет директоров Gianni Versace SpA.

С февраля 2014 года фонд Blackstone владеет 20%-ной долей в компании, а ее контрольный пакет поделен между членами семьи Версаче.

В мае 2016 года главным исполнительным директором Gianni Versace SpA был назначен Джонатан Эйкройд. Компания рассматривала возможность проведения IPO, однако неблагоприятные рыночные условия не позволили ей продвинуться в этом направлении.

Служба финансово-экономической информации

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