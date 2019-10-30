Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 12:48

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Венгерская MOL договорилась с российскими компаниями "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Транснефть" (MOEX: TRNF) о компенсации ущерба, причиненного загрязненной нефтью.

"В соответствии с соглашением, российские партнеры возместят группе MOL финансовый ущерб, причиненный происшествием, в том числе расходы на очистку "грязной" нефти", - сообщила венгерская компания, не уточняя размер компенсации.

Кроме того, MOL и "ЛУКОЙЛ" подписали письмо о намерениях продлить контракт на поставку нефти до 2025 года.

Как сообщалось, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

вк от фф вв*

MOEX$#&: LKOH, TRNF

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!