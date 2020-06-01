Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:16

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Индии до "Baa3" с "Baa2", оставив прогноз для них "негативным".

"Понижение рейтингов обусловлено мнением экспертов Moody's о том, что индийским властям будет сложно осуществить меры, которые могли бы смягчить риск затягивания периода низкого экономического роста, существенного дальнейшего ухудшения бюджетной позиции государства и стресса на финансовых рынках", - говорится в пресс-релизе Moody's.

"Негативный" прогноз по рейтингам отражает наличие серьезных и взаимодополняющих понижательных рисков, связанных с усилением стресса для экономики и финансовой системы страны, отмечают эксперты агентства.

"Эти риски могут привести к еще более тяжелому и затяжному ухудшению бюджетных показателей Индии, чем предусмотрено текущими прогнозами", - говорится в пресс-релизе.

Медленная реализация реформ и слабая эффективность политики привели к тому, что темпы роста экономики Индии остаются ниже потенциала уже длительное время, отмечают в Moody's.

"Это началось до пандемии COVID-19, и мы ожидаем, что продолжится и после ее окончания, - говорится в сообщении агентства. - Темпы роста ВВП Индии замедлились с 8,3% в 2016 финансовом году до 4,2% в 2019 фингоду".

Согласно прогнозу Moody's, индийский ВВП сократится на 4% в 2020 фингоду, который завершится в марте 2021 года, на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений экономической активности. В 2021 фингоду экономика страны вырастет на 8,7%, после чего рост будет близок к 6%, ожидают в Moody's.

Служба финансово-экономической информации

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