Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги British Airways Plc и ее материнской компании International Consolidated Airlines Group SA (IAG), а также бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc.
Moody's присвоило British Airways корпоративный рейтинг "Ba1", отозвав кредитный рейтинг компании "Baa3". Аналогичные рейтинговые действия были произведены в отношении IAG.
Таким образом, рейтинги British Airways и IAG переведены в категорию "спекулятивных".
В случае easyJet кредитный рейтинг был понижен до "Baa3" c "Baa2".
Прогноз рейтингов всех трех компаний - "негативный".
Ухудшение рейтингов авиакомпаний отражает мнение экспертов Moody's о том, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, будет более длительным и тяжелым, чем ожидалось.
"Moody's ожидает, что авиационный сектор останется в очень тяжелой ситуации в 2020 и 2021 гг. и не восстановит показатели пассажирских перевозок до уровней 2019 года ранее 2023 года", - отмечают эксперты агентства.
Служба финансово-экономической информации
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