Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 18:11

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги British Airways Plc и ее материнской компании International Consolidated Airlines Group SA (IAG), а также бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc.

Moody's присвоило British Airways корпоративный рейтинг "Ba1", отозвав кредитный рейтинг компании "Baa3". Аналогичные рейтинговые действия были произведены в отношении IAG.

Таким образом, рейтинги British Airways и IAG переведены в категорию "спекулятивных".

В случае easyJet кредитный рейтинг был понижен до "Baa3" c "Baa2".

Прогноз рейтингов всех трех компаний - "негативный".

Ухудшение рейтингов авиакомпаний отражает мнение экспертов Moody's о том, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, будет более длительным и тяжелым, чем ожидалось.

"Moody's ожидает, что авиационный сектор останется в очень тяжелой ситуации в 2020 и 2021 гг. и не восстановит показатели пассажирских перевозок до уровней 2019 года ранее 2023 года", - отмечают эксперты агентства.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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