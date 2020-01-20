Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 13:33

Сингапур. 20 января. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного".

Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось

"Отсутствие реальных планов по решению политических или экономических и социальных проблем населения Гонконга, которые вышли на первый план в последние девять месяцев, может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал, чем предполагало Moody's ранее", - отмечается в сообщении.

"Стабильный" прогноз отражает превосходное финансовое состояние Гонконга и макроэкономическую стабильность, которые, как ожидают аналитики агентства, "будет сохраняться в период политических и социальных событий, обусловленных слабым или отрицательным ростом ВВП".

Потолок долгосрочного рейтинга облигаций в иностранной валюте Гонконга, а также потолок рейтингов облигаций и депозитов в национальной валюте был подтвержден Moody's на уровне "Aaa". При этом потолок долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте был снижен до "Aa3" с "Aa2".

Потолки краткосрочных рейтингов облигаций и банковских депозитов в иностранной валюте оставлены без изменения на отметке "P-1".

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