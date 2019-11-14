Нью-Йорк. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Темпы глобального экономического подъема останутся медленными в следующие два года, поскольку крупные двигатели роста экономики ослабляются, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

"Рост мировой экономики продолжает замедляться, двигаясь к более низкому долгосрочному тренду, деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым в условиях неопределенности в отношении торговой политики. Мы не ожидаем рецессии в глобальной экономике в 2020 или 2021 гг. Однако текущая экономическая среда характеризуется структурно низким ростом, низкой инфляцией и ограниченным пространством для маневра в плане политики, что делает экономику более уязвимой при негативных событиях", - отмечается в обзоре Moody's.

Эксперты агентства прогнозируют, что ВВП стран G20 в 2020 году увеличится на 2,6% в годовом выражении, теми же темпами, что и в 2019 году. В 2021 году рост, как ожидается, ускорится до 2,8%. В августовском обзоре Moody's прогнозировался подъем на 2,7%, как в текущем, так и в следующем году.

Moody's ожидает замедления роста в двух крупнейших экономиках мира - США и Китае в 2020 году: в Штатах темпы подъема в следующем году сократятся до 1,7% с 2,3% в 2019 году, в Китае - до 5,8% с 6,2%. В 2021 году рост американского ВВП ускорится до 1,9%, китайского - замедлится до 5,7%, прогнозирует Moody's.

Экономический подъем в развитых странах G20, по оценкам Moody's, составит 1,6% в 2019 году, 1,4% - в 2020 году и 1,6% в 2021 году.

Рост ВВП еврозоны составит соответственно 1,1%, 1,2% и 1,4% в 2019, 2020 и 2021 гг., германская экономика увеличится на 0,6%, 1% и 1,3%, ожидают в Moody's.

В развивающихся странах экономическая активность стабилизируется или даже усилится в 2020 и 2021 гг., прогнозируют эксперты агентства.

"Мы ожидаем, что экономический подъем в развивающихся странах G20 в 2019 году составит 4,3% и будет минимальным с 2009 года. В 2020 году рост, как ожидается, ускорится до 4,6%, в 2021 году - до 4,8%. Из 10 стран, входящих в эту группу, Аргентина является единственной, где ожидается снижение ВВП в этом и следующем году", - говорится в обзоре.

Moody's подтвердило прогноз роста ВВП России на 1,2% в 2019 году и 1,5% - в 2020 году. В 2021 году темпы экономического подъема в РФ, как ожидается, ускорятся до 1,7%.

Среди ключевых рисков для мировой экономики - возможность эскалации торговых споров, отмечается в обзоре агентства.

"Несмотря на то, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет означать прогресс в сокращении напряженности, это вряд ли существенно уменьшит неопределенность, негативно сказывающуюся на принятии решений бизнесом", - говорится в обзоре.

Эксперты агентства отмечают, что ослабление экономического роста привело к одновременному принятию мер для стимулирования экономики рядом мировых центробанков.

"Центробанки, как в развитых, так и в развивающихся странах, смягчили свою политику, и это должно улучшить финансовые условия во многих странах. Несмотря на то, что возможности монетарной политики в развитых странах становятся все более ограниченными, снижение процентных ставок поддержит рост в emerging markets за счет увеличения кредитования", - говорится в обзоре.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!