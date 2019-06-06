Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 14:06

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Экономический подъем в странах G20 в 2019 году замедлится до 2,8% по сравнению с 3,2% в 2018 году, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

Прогноз роста на текущий год ухудшен по сравнению с 2,9%, ожидавшимися экспертами агентства в феврале.

В 2020 году рост сохранится на уровне 2,8% (февральская оценка - также 2,8%), прогнозируют в Moody's.

"Эскалация торгового конфликта США и Китая ухудшает перспективы глобального экономического роста", - говорится в докладе агентства.

Аналитики Moody's отмечают два события, создавших существенную неопределенность за последнее время, несмотря на сигналы стабилизации темпов подъема мировой экономики.

Во-первых, это усиление торгового спора Вашингтона и Пекина, а во-вторых, увеличение напряженности в отношениях США и Ирана.

"Если конфликт между США и Китаем затянется и усилится, его последствия для мировой экономики будут длительными. Кроме того, угроза Вашингтона ввести пошлины на мексиканские товары напоминает нам, насколько неожиданной может быть торговая политика Штатов", - говорится в докладе.

"Ухудшение отношений между США и Ираном способно пошатнуть очень хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, что может привести к скачку цен на нефть и еще больше затруднить принятие экономических решений в условиях высокой неопределенности", - отмечают эксперты Moody's.

Среди других рисков для мировой экономики аналитики агентства отмечают сохраняющуюся неопределенность относительно условий Brexit.

Moody's понизило прогноз роста ВВП США на текущий год до 2,3% с 2,5%, прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%.

В Китае, согласно прогнозу агентства, объем ВВП увеличится на 6,2% в 2019 году и на 6% в 2020 году. В феврале прогнозировался рост на 6% - как в этом, так и в следующем году.

Оценки роста экономики еврозоны на этот и следующий год ухудшены до 1,3% и 1,4% с ожидавшихся ранее 1,6% и 1,5%. Для сравнения: в 2018 году ВВП региона увеличился на 1,8%.

"Негативные внешние факторы, связанные с замедлением глобального роста, торговыми спорами, а также Brexit, продолжат оказывать давление на деловое доверие и перспективы экономического роста", - отмечается в докладе.

Прогнозы роста ВВП России на 2019 и 2020 гг. сохранены агентством на уровне 1,6% и 1,5%.

Резко ухудшены прогнозы подъема экономики Бразилии - до 1,3% с 2,3% в 2019 году и до 2% с 2,5% в 2020 году.

Эксперты Moody's отмечают также, что возможности развитых стран G20 в плане стимулирования роста за счет монетарной и бюджетной политики в случае существенного экономического спада являются ограниченными.

пк вч ав*

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