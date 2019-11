Нью-Йорк. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский производитель авиационных компонентов Moog Inc. намерен объединить технологии блокчейна и 3D-печати для ускорения до нескольких часов процесса замены неисправных деталей самолетов, занимающего в настоящее время несколько дней или даже недель.

Рынок авиационных компонентов жестко регулируется, и процесс сертификации продукции Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) США и другими ведомствами является довольно длительным, пишет The Wall Street Journal.

Moog, которая уже тестирует новую платформу, рассчитывает, что совместное использование блокчейна и 3D-печати по запросу заказчика на основе готовых цифровых проектов, может создать новый цифровой рынок для авиационных компонентов.

"Идея в том, что я храню детали в цифровом виде и превращаю их в физические товары в тот момент, когда мне это нужно, - отмечает главный технологический директор Moog Джордж Смол. - Все это, в конце концов, сводится к попытке выявить проблемы в существующей цепочке поставок и предложить возможности для их улучшения".

Ранее в этом году Moog протестировала новую платформу с участием авиакомпании Air New Zealand Ltd. Авиакомпания воспользовалась блокчейн-системой Moog - VeriPart, заказав защитный элемент для экрана, встроенного в одно из пассажирских кресел самолета Boeing-777-300, который в тот момент совершал полет из Окленда в Лос-Анджелес. Группа технического обслуживания компании в Новой Зеландии запросила цифровой файл с информацией о параметрах детали у Singapore Technologies Engineering Ltd., занимающейся ремонтом самолетов.

Заказ был подтвержден с помощью VeriPart, после чего, необходимая деталь была напечатана на 3D-принтере Moog в Лос-Анджелесе, отправлена в аэропорт и установлена на приземлившийся самолет.

Обычно получение новых деталей самолетов от поставщиков занимает недели, отмечает старший вице-президент по авиационным практикам консалтинговой компании ICF International Inc. Сэмюэл Энджел.

Компании в различных отраслях ищут возможности для использования потенциала технологии блокчейн для авторизации сделок и оптимизации процессов взаимодействия в рамках крупных сетей с участием различных партнеров, пишет WSJ. Honeywell International Inc. ранее представила блокчейн-платформу, позволяющую международным компаниям покупать и продавать бывшие в употребление авиадетали в реальном режиме времени.

По словам вице-президента и аналитика Gartner Inc. Майкла Шэнлера, компании уже используют 3D-печать для производства авиационных компонентов, однако объединение этого процесса с технологией блокчейн является относительно новой концепцией.

Блокчейн-системы могут использоваться, в том числе и для совместного использования авторизованными компаниями информации о материалах, из которых изготавливаются авиационные компоненты, что позволит направлять заказ на 3D-принтер, работающий с соответствующими материалами.

Эксперты, однако, отмечают ряд проблем в создании децентрализованного цифрового рынка авиационных компонентов, в том числе, необходимость привлечения множества независимых систем и регуляторов.

