Нью-Йорк. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский производитель авиационных компонентов Moog Inc. намерен объединить технологии блокчейна и 3D-печати для ускорения до нескольких часов процесса замены неисправных деталей самолетов, занимающего в настоящее время несколько дней или даже недель.
Рынок авиационных компонентов жестко регулируется, и процесс сертификации продукции Федеральным агентством гражданской авиации (FAA) США и другими ведомствами является довольно длительным, пишет The Wall Street Journal.
Moog, которая уже тестирует новую платформу, рассчитывает, что совместное использование блокчейна и 3D-печати по запросу заказчика на основе готовых цифровых проектов, может создать новый цифровой рынок для авиационных компонентов.
"Идея в том, что я храню детали в цифровом виде и превращаю их в физические товары в тот момент, когда мне это нужно, - отмечает главный технологический директор Moog Джордж Смол. - Все это, в конце концов, сводится к попытке выявить проблемы в существующей цепочке поставок и предложить возможности для их улучшения".
Ранее в этом году Moog протестировала новую платформу с участием авиакомпании Air New Zealand Ltd. Авиакомпания воспользовалась блокчейн-системой Moog - VeriPart, заказав защитный элемент для экрана, встроенного в одно из пассажирских кресел самолета Boeing-777-300, который в тот момент совершал полет из Окленда в Лос-Анджелес. Группа технического обслуживания компании в Новой Зеландии запросила цифровой файл с информацией о параметрах детали у Singapore Technologies Engineering Ltd., занимающейся ремонтом самолетов.
Заказ был подтвержден с помощью VeriPart, после чего, необходимая деталь была напечатана на 3D-принтере Moog в Лос-Анджелесе, отправлена в аэропорт и установлена на приземлившийся самолет.
Обычно получение новых деталей самолетов от поставщиков занимает недели, отмечает старший вице-президент по авиационным практикам консалтинговой компании ICF International Inc. Сэмюэл Энджел.
Компании в различных отраслях ищут возможности для использования потенциала технологии блокчейн для авторизации сделок и оптимизации процессов взаимодействия в рамках крупных сетей с участием различных партнеров, пишет WSJ. Honeywell International Inc. ранее представила блокчейн-платформу, позволяющую международным компаниям покупать и продавать бывшие в употребление авиадетали в реальном режиме времени.
По словам вице-президента и аналитика Gartner Inc. Майкла Шэнлера, компании уже используют 3D-печать для производства авиационных компонентов, однако объединение этого процесса с технологией блокчейн является относительно новой концепцией.
Блокчейн-системы могут использоваться, в том числе и для совместного использования авторизованными компаниями информации о материалах, из которых изготавливаются авиационные компоненты, что позволит направлять заказ на 3D-принтер, работающий с соответствующими материалами.
Эксперты, однако, отмечают ряд проблем в создании децентрализованного цифрового рынка авиационных компонентов, в том числе, необходимость привлечения множества независимых систем и регуляторов.
Служба финансово-экономической информации
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