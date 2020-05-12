Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 19:34

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Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило переговоры с Роскосмосом о покупке одного места для астронавта США на планируемом в октябре очередном полете российского космического корабля "Союз" к Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник американское космическое агентство.

"Для подтверждения приверженности Агентства безопасным операциям на МКС за счет постоянного американского присутствия на борту МКС до того, как станут возможными регулярные коммерческие доставки экипажей, NASA провело переговоры с государственной космической корпорацией Роскосмос о покупке одного дополнительного места на "Союзе", запуск которого готовится этой осенью", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что на данный момент NASA пока не располагает данными о возможностях коммерческих партнеров по осуществлению обычных запусков новых американских пилотируемых кораблей к МКС в текущем году. Компании Boeing и SpaceX в настоящее время находятся на завершающей стадии разработки и тестирования новых пилотируемых космических кораблей - Crew Dragon и Starliner, которые будут запускаться с американской земли.

Как сообщалось, 27 мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида должен будет стартовать первый пилотируемый корабль Crew Dragon.

Это будет первый запуск в космос американского корабля с астронавтами NASA после того, как в 2011 году была прекращена программа полетов американских шаттлов. С тех пор американские астронавты доставляются на борт МКС только российскими кораблями "Союз".

1нв ав

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