Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 19:12

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило переговоры с Роскосмосом о покупке одного места для астронавта США на планируемом в октябре очередном полете российского космического корабля "Союз" к Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник американское космическое агентство.

"Для подтверждения приверженности Агентства безопасным операциям на МКС за счет постоянного американского присутствия до того, как на постоянной основе станут возможными коммерческие доставки экипажей на ее борт, NASA провело переговоры с государственной космической корпорацией Роскосмос о покупке дополнительного места в "Союзе", запуск которого готовится этой осенью", - говорится в сообщении.

1нв ав

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