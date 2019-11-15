Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 12:56

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты потратили почти 4 миллиарда долларов на полеты астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз" за последние 13 лет, говорится в отчете главного инспектора NASA Пола Мартина.

"С 2006 года NASA приобрело 70 мест на сумму около 3,9 млрд долларов", - говорится в документе, опубликованном на сайте американского космического агентства.

При этом отмечается, что в среднем NASA заплатило $55,4 млн за место в 70 завершенных и запланированных миссиях в период с 2006 по 2020 год. Цена варьировались от примерно $21,3 млн до $86 млн за путешествие в оба конца.

После 2017 года, когда американские компании первоначально планировали начать коммерческие пилотируемые полеты, NASA заключило контракт на 12 дополнительных мест в "Союзах" стоимостью примерно $1 млрд (или в среднем $79,7 млн за место).

Отмечается также, что в ожидании начала полетов астронавтов на коммерческих кораблях и снижения потребности в местах на "Союзах", начиная с января 2020 года "Роскосмос" планирует сократить полеты своих кораблей с двух до одного в шесть месяцев. Но, если коммерческие полеты не начнутся к октябрю 2020 года, то мест на "Союзах" для перевозки американских астронавтов не окажется, отмечается в докладе.

В докладе указывается, что NASA и "Роскосмос" продолжают обсуждать возможные пути решения данной проблемы.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!