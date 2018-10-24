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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:09 24.10.2018 - 08:09

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" пока не получили официальных документов от американской стороны в связи с возможной поездкой главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США на встречу с директором NASA.

"Официально (приглашение от американской стороны - ИФ) пока не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Между тем, издание Houston Chronicle со ссылкой на пресс-секретаря НАСА Меган Пауэрс сообщило, что Д.Рогозин приглашен совершить поездку в США в начале 2019 года для участия в форуме вместе с директором НАСА Джимом Брайденстайном. Приглашение, как отмечает издание, было неформальным, однако Д.Рогозин "принял эту идею".

Также в "Роскосмосе", по информации пресс-службы, не получали документов о возможной приостановке американских санкций в отношении Д.Рогозина.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможном временном выводе Д.Рогозина из-под санкций США, чтобы поездка в НАСА стала возможной.

1хз др

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