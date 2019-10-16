Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 12:26

*** В четверг или пятницу для его замены в космос впервые выйдут две женщины - астронавты Кристина Кук и Джессика Меир

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты совершат очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в четверг или пятницу, в ходе которого они должны будут заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В Центре управления полетами решили отменить ранее планировавшийся в среду очередной выход в космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.

По данным NASA, в минувшие выходные вышел из строя один из энергоблоков, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

При этом в NASA подчеркнули, что "общее электроснабжение станции, которое осуществляется от четырех комплектов аккумуляторных батарей и солнечных панелей, остается достаточным для всех операций, и неисправный блок не оказывает влияния на безопасность экипажа или текущие лабораторные эксперименты". Однако неисправный блок не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной ранее в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Планируется, что для замены вышедшего из строя блока в четверг или пятницу в открытый космос впервые выйдут сразу две женщины - астронавты Кристина Кук и Джессика Меир.

Как сообщалось, в текущем месяце (6 и 11 октября) американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук дважды выходили за борт МКС для обновления ее энергетической системы.

В этих целях в октябре планировалось совершить всего пять выходов в открытый космос, чтобы завершить замену аккумуляторов на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

1нв пч

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