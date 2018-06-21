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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 7:48 21.06.2018 - 07:48

Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок завершил торги в среду без единой динамики: индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли на фоне ослабления опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем, причем Nasdaq обновил исторический максимум.

Также новый рекорд установил индекс компаний малой капитализации Russell 2000, прибавивший 0,8%.

Вместе с тем Dow Jones снизился седьмую сессию подряд, лидером падения стал страховщик Travelers Cos. (-2,5%), акции McDonald's подешевели на 1,5%, IBM - на 0,9%.

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник смягчила риторику в отношении Китая, которого ранее обвиняла в "систематической экономической агрессии". В среду Д.Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Сохраняются весомые аргументы в пользу постепенного повышения процентных ставок в США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

"С учетом низкой безработицы, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, и близкой к нашему ориентиру инфляции, а также с учетом в целом сбалансированных рисков для прогноза, сохраняются сильные аргументы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставки по федеральным кредитным средствам", - заявил Дж.Пауэлл.

Он также обратил внимание на преимущества низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу в США для многих американцев.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на 6,9% и составил $124,1 млрд, сообщается в отчете министерства торговли страны.

В октябре-декабре 2017 года, согласно уточненным данным, отрицательное сальдо равнялось $116,1 млрд, а не $128,2 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в январе-марте 2018 года до $129 млрд с предварительно заявленного уровня четвертого квартала, сообщает Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае сократились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,43 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов.

В апреле перепродажи после пересмотра упали на 2,7% - до 5,45 млн домов, в то время как ранее снижение оценивалось в 2,5% - до 5,46 млн домов.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в прошлом месяце на 1,1% с предварительно объявленного апрельского уровня - до 5,52 млн, сообщает MarketWatch.

Курс акций Facebook Inc. впервые в истории компании превысил $200, ее капитализация по итогам торгов выросла на 2,3%, почти до $585 млрд.

Акции General Electric Co. подешевели на 0,5%. С 26 июня они будут исключены из индекса Dow Jones Industrial Average, вместо них в список Dow Jones будут добавлены бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc., которые подорожали в среду на 5,3%.

Цена бумаг Walt Disney Co. поднялась на 1%. Компания улучшила предложение о покупке активов 21st Century Fox, увеличив их оценку на треть - до $71,3 млрд. Курс акций Fox подскочил на 7,3%.

Рыночная стоимость Oracle Corp. рухнула на 7,5%. Квартальная отчетность компании превзошла ожидания рынка, но ее слабый прогноз насторожил инвесторов.

Котировки акций Starbucks Corp. обвалились на 9,1% из-за решения закрыть еще часть магазина в США вследствие перенасыщения рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 20 июня опустился на 42,41 пункта (0,17%) - до 24657,80 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 4,73 пункта (0,17%) - до 2767,32 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 55,93 пункта (0,72%) и составил 7781,51 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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