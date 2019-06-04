Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:21

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил во вторник, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ).

Это заявление повышает вероятность того, что Китай попытается использовать редкоземельные металлы в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

Представители NDRC провели встречи с экспертами для обсуждения вопроса дальнейшего развития отрасли, говорится в заявлении регулятора. В частности, обсуждалось создание правительством КНР механизма, который позволил бы ему отслеживать экспорт РЗМ и согласовывать поставки этих металлов за рубеж.

Эксперты также рекомендовали NDRC принять меры для предотвращения незаконной добычи и вывоза РЗМ.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

Альтернатив для американских компаний практически нет, пишет Bloomberg. РЗМ, добываемые на единственном в Штатах активном руднике Mountain Pass (Калифорния), все равно отправляются на переработку в Китай.

Ключевые вопросы в настоящее время - это то, как быстро КНР ограничит экспорт РЗМ, смогут ли Штаты найти другие источники поставок - и, если смогут, во сколько это им обойдется.

Контроль Китаем глобального рынка РЗМ является практически тотальным, и потребуется значительное время, чтобы создать альтернативные производственные мощности в других странах, отмечает Shanghai Metals Market.

Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, с точки зрения природных запасов редкоземельные элементы не являются редкими: по суммарной распространенности они в десятки раз превосходят, например, молибден и вольфрам. Однако капитальные затраты на их добычу считаются более значительными (порядка $40 тыс. на тонну - по данным Roskill Information Services Ltd.).

Редкоземельные металлы используются в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической и стекольной промышленности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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