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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 8:44 13.06.2018 - 08:44

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш призвал американскую компанию Nike принести извинения его команде за отказ обеспечивать иранских игроков экипировкой из-за введенных Вашингтоном санкций.

"На мой взгляд, заявление компании Nike было лишним. Всем известно о санкциях. Им следует прийти и извиниться, потому что их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно", - приводят западные СМИ слова К.Кейруша.

Ранее компания Nike заявила, что "будучи американской компанией, Nike не может обеспечить игроков национальной сборной Ирана бутсами ввиду санкций, введенных США".

По словам К.Кейруша, из-за данной проблемы он обратился за помощью в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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