Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 17:20

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Nissan Motor Co. и экс-глава компании Карлос Гон выплатят в общей сложности $16 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сокрытии от инвесторов информации относительно размера вознаграждения, которое должен был получать Гон.

Nissan выплатит $15 млн в рамках сделки с SEC, Гон - $1 млн, говорится в сообщении SEC. Еще $100 тыс. выплатит бывший топ-менеджер Nissan Грег Келли.

В заявлении SEC говорится о "фальшивых финансовых отчетах", в которые не были включены данные о выплатах в размере более $140 млн, которые Гон должен был получить после выхода на пенсию.

По данным SEC, в 2004 году совет директоров Nissan предоставил Гону полномочия для назначения сумм вознаграждения директорам и топ-менеджерам, в том числе, ему самому.

"С 2009 года и до момента его ареста в Токио в ноябре 2018 года Гон при активной помощи Келли и других подчиненных в Nissan запустил схему, позволившую скрыть от публичного раскрытия сумму вознаграждения в размере более $90 млн, также приняв меры для увеличения выходного пособия Гона более чем на $50 млн", - говорится в заявлении SEC.

"Келли и подчиненные Гона в Nissan вводили в заблуждение главного финансового директора компании, и Nissan публиковала некорректную отчетность с учетом увеличенной суммы выходного пособия Гона", - отмечают в SEC.

"Инвесторы вправе знать, каким образом, и в каком объеме, компания выплачивает вознаграждения своим топ-менеджерам. Гон и Келли приложили большие усилия, чтобы скрыть эту информацию от инвесторов и рынка", - заявила со-директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян.

"Проще говоря, публиковавшаяся Nissan информация об объемах вознаграждения Гона была ложной", - отметил Стивен Пейкин, который является вторым со-директором отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм SEC.

"Таким образом, Nissan продвигала мошенничество Гона и Келли, вводя в заблуждение инвесторов, в том числе, американских", - добавил Пейкин.

В рамках урегулирования претензий SEC Гон согласился, помимо выплаты штрафа, на 10-летний запрет занимать руководящие посты в компании, Келли - на пятилетний запрет.

Гон находится под следствием в Японии с ноября 2018 года, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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