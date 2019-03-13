Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 11:32

Токио. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Co. объявили о новых отставках в руководстве в рамках масштабного процесса изменения расстановки сил в альянсе японских автопроизводителей с французской Renault SA после ареста экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Арун Баджай, вице-президент альянса, отвечавший за управление персоналом, ушел в отставку 11 марта после отпуска без заработной платы, сообщила в среду Nissan. А.Баджай вовлечен в расследование дела К.Гона.

Тем временем Mitsubishi Motors сообщила об уходе с 1 апреля главного операционного директора Тревора Манна, назначенного в свое время К.Гоном.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам К.Гон отрицает все обвинения.

Экс-глава Nissan был освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в размере $8,9 млн 6 марта.

В январе в отставку подал еще один топ-менеджер Nissan, близкий к К.Гону, - Хосе Муньос. Т.Манн, предшественник Х.Муньоса, занял пост в Mitsubishi после получения Nissan доли в этой компании в 2016 году.

Процесс изменения структуры власти в альянсе трех производителей достиг кульминации во вторник, когда Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. договорились о создании операционного совета - нового органа для надзора над операциями и управления альянсом.

Главой операционного совета назначен председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар. В состав совета вошли CEO Nissan Хирото Саикава, CEO Renault Тьерри Боллоре и CEO Mitsubishi Осаму Масуко.

Операционный совет заменит руководящие органы, созданные за время руководства К.Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе. Встречи совета запланированы раз в месяц в Париже или Токио.

Партнерство Nissan, Renault и Mitsubishi является крупнейшим автомобильным альянсом в мире. В 2018 году совокупные продажи автомобилей составили свыше 10,7 млн почти в 200 странах мира.

пк аш ав*

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