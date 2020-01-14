Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:03

Токио. 14 января. ИНТЕРФАКС - Японская Nissan Motor Co. не рассматривает возможность выхода из альянса с Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. вопреки сообщениям СМИ, говорится в пресс-релизе компании.

Газета Financial Times на этой неделе сообщила, что топ-менеджеры Nissan активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с Renault после того, как экс-глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии. План предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault как в разработке автомобилей, так и в их производстве, сообщили источники газеты.

Японский автопроизводитель назвал альянс источником конкурентоспособности компании и сообщил, что продолжит осуществлять деятельность, которая приносит выгоду каждому из партнеров.

Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря сбежал в Ливан. Он отрицает все предъявленные ему японской прокуратурой обвинения, и есть мнение, что его устранение от руководства Nissan и Renault было продиктовано стремлением предотвратить углубление альянса двух автопроизводителей, которое продвигал Гон, но которого не хотели в Японии.

Акции Nissan по итогам торгов в Токио во вторник подешевели на 2,97%. Бумаги Renault на торгах в Париже снижаются на 0,2%.

ор вч ав*

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