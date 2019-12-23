Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 11:34

Берлин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Строительный консорциум газопровода "Северный поток 2" запрашивал разрешение на строительство зимой в связи с задержкой по плану, теперь компания может вести строительство в зимние месяцы, сообщил "Интерфаксу" глава отдела по делам моря Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) Нико Нольте.

"Nord Stream-2 просил у нас разрешения вести строительство зимой, потому что у них была задержка по плану. В разрешении, выданном в 2018 году, была разрешена работа летом. Теперь они просили разрешения на зимние работы, потому что план начал затягиваться", - сказал Нольте. Это произошло, по его словам, потому, что разрешение на строительство в датских водах было получено намного позже, чем ожидалось.

"Теперь мы выдали разрешение, они могут строить. Остальное - это дело компании", - указал представитель ведомства.

1тф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!