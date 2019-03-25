Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:46

Берлин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Компания Nord Stream 2 надеется получить в срок разрешение от Копенгагена на строительство участка газопровода в водах Дании, заявил представитель компании Йенс Мюллер.

"Есть веские причины ожидать, что мы получим это разрешение",- сказал Й.Мюллер в понедельник на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В настоящее время получены разрешения на строительство газопровода от Финляндии, Швеции и Германии. Поданы также два запроса на строительство властям Дании. Первый запрос - от апреля 2017 года - подан на строительство участка газопровода в территориальных водах Дании. Альтернативный запрос от августа 2018 предполагает строительство в датской исключительной экономической зоне. Пока Копенгаген разрешения не выдал.

По словам представителя компании, обычно такие запросы рассматривают 8-12 месяцев.

1тф аю*

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