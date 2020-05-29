Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:47

Берлин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 не комментирует сообщения о том, что судно-трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" якобы мог возобновить работу, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель пресс-службы компании Штеффен Эберт.

"Спекуляции вокруг возобновления прокладки "Северного потока 2" мы не комментируем, просим отнестись с пониманием", - сказал он.

Накануне "Академик Черский", по данным систем контроля передвижения морских судов, вышел из германского порта Мукран и встал на якорь примерно в четырех милях (6,4 км) к юго-востоку от порта. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2". По данным на пятницу, судно вернулось в порт Мукрана.

Эберт указал на то, что до 20 декабря 2019 года было построено более 2300 километров трубы из 2460. После этого работа остановилась - США приняли санкции и подрядчик "Газпрома", швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу.

"Нас вынудили искать новые решения, чтобы достроить оставшиеся 6% нашего газопровода", - напомнил Эберт.

Таким решением и стал "Академик Черский" - это модернизированный трубоукладчик, который пришел в Мукран из Находки и с 12 мая находится в немецком северном порту. Представители конгресса США угрожают оператору газопровода новыми санкциями в случае, если судно продолжит строительство.

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