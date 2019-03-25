Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:24

Берлин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Газопровод Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину, заявил журналистам представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Й.Мюллер в понедельник на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине.

По его словам, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру".

При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.

"Это не наша задача оценивать состояние инфраструктуры на Украине",- сказал он.

Германия последовательно настаивает на том, что транзит российского газа через Украину после сдачи в эксплуатацию Nord Stream 2 должен быть сохранен.

До 2017 года объемы российского газового транзита через Украину продолжительно росли, в 2017 году показатель составил 97 миллиардов кубометров в год, в 2014- 62 миллиарда кубометров.

1тф аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!