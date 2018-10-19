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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 18:08 19.10.2018 - 18:08

Москва/Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Группа "ГАЗ" (MOEX: GAZA) Олега Дерипаски получила отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме.

Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), с 23 октября до 12 декабря 2018 года продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с "ГАЗом".

Ранее до этой же даты был продлен аналогичный дедлайн для других компаний Олега Дерипаски - En+ (MOEX: ENPL) Group и "РусАл" (MOEX: RUALR).

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