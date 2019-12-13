Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 16:51

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) исключил из санкционного списка несколько компаний, случайно попавших в него по делу Evil Corp.

Санкции сняты с двух ООО из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) - ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ". Они попали в SDN List из-за связи с Денисом Гусевым (обвиняется в совершении киберпреступлении). Однако Денис Гусев, возглавляющий "Вертикаль" и "Юником", оказался полным тезкой Гусева из дела Evil Corp.

"Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные - израильский, молдавский", - говорил глава когалымских компаний "Интерфаксу".

Исключено из SDN List и курганское ООО "Центр автообслуживания" - оно связано с еще одним, третьим Денисом Игоревичем Гусевым (бывший гендиректор этой компании, как и у Гусева из ХМАО, его ИНН не совпадает с ИНН Гусева, подпавшего под санкции).

Рр ко

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!