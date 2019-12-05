Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Оператор "Северного потока 2" активизирует деятельность по укладке труб, заявил председатель правления австрийской OMV Райнер Зеле журналистам перед своей встречей с министром энергетики РФ Александром Новаком.
"Вижу, что оператор "Северного потока 2" активизирует деятельность по трубоукладке", - сказал он.
Он добавил, что в пятницу планирует встретиться с главой "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексеем Миллером.
Как сообщалось, с большой задержкой относительно других стран прохождения магистрали - 30 октября - Дания разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Укладка магистрали могла возобновиться по истечении месяца (отводимого на возможные обжалования) с момента выдачи разрешения.
Трубоукладочные суда Solitaire и Pioneering Spirit на данный момент находятся в датских водах.
К настоящему время уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 км.
Протяжённость датского участка - 147 км.
Сс ан им *
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