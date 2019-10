Сан-Франциско. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американская платежная система PayPal Holdings Inc. находится на грани выхода из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, пропустив ключевую встречу в Вашингтоне в четверг.

Все 28 компаний, поддерживающих план Facebook, должны были обсудить дальнейшие действия в условиях растущей критики со стороны регуляторов, однако представители PayPal пропустили встречу, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Решение PayPal отказаться от участия в создании Libra станет серьезным ударом для проекта, осуществляемого под руководством Дэвида Маркуса, топ-менеджера Facebook, который ранее был президентом PayPal.

По словам одного из источников FT, руководство PayPal считает, что Facebook делает недостаточно для того, чтобы развеять опасения противников проекта, особенно касающиеся отмывания денег.

Маловероятно, что PayPal будет участвовать в проекте с самого начала, однако компания может присоединиться к нему позднее, сказал источник.

Другие члены организации Libra Association выразили обеспокоенность в связи с проектом. Газета The Wall Street Journal на этой неделе сообщила со ссылкой на источники, что Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте.

По их данным, топ-менеджеры нескольких компаний, вошедших в Libra Association, отказываются публично поддержать проект, не желая привлечь к себе внимание регуляторов.

Все члены Libra Association обещали вложить как минимум по $10 млн в общий резерв для поддержания стабильности криптовалюты.

Между тем чиновники и представители мировых центральных банков быстро раскритиковали проект, высказав опасения по поводу того, как компания сможет защитить персональные данные пользователей и не допустить использования криптовалюты в мошеннических целях.

Объявление Facebook о планах запуска собственной криптовалюты было встречено без энтузиазма как в США, так и в ряде других стран. Группа американских конгрессменов-демократов в июне выступила с критикой проекта и предложением усилить надзор в этой сфере.

