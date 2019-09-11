(добавлена реакция Вашингтона)
Абу-Даби/Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Венесуэльская нефтекомпания PDVSA зарегистрировала офис в Москве в соответствии с российским законодательством, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
По его словам, PDVSA зарегистрировала офис в Москве, создав российское юридическое лицо.
На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA.
Кеведо также сообщил, что собирается приехать в Россию в октябре.
Между тем, накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил: "На протяжении этого года мы наблюдаем все большую зависимость венесуэльской нефтяной компании PDVSA и венесуэльского режима от России, российского правительства и российской компании "Роснефть".
"Роснефть" предоставляет режиму Мадуро финансирование, поэтому "Роснефть" и Москва стали играть еще более важную роль в выживании режима Мадуро", - сказал он. - Думаю, переезд штаб-квартиры PDVSA хорошо это иллюстрирует".
Сс ко ар де