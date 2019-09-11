Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 10:28

(добавлена реакция Вашингтона)

Абу-Даби/Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Венесуэльская нефтекомпания PDVSA зарегистрировала офис в Москве в соответствии с российским законодательством, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

По его словам, PDVSA зарегистрировала офис в Москве, создав российское юридическое лицо.

На прошлой неделе министр финансов Венесуэлы посетил московский офис PDVSA.

Кеведо также сообщил, что собирается приехать в Россию в октябре.

Между тем, накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил: "На протяжении этого года мы наблюдаем все большую зависимость венесуэльской нефтяной компании PDVSA и венесуэльского режима от России, российского правительства и российской компании "Роснефть".

"Роснефть" предоставляет режиму Мадуро финансирование, поэтому "Роснефть" и Москва стали играть еще более важную роль в выживании режима Мадуро", - сказал он. - Думаю, переезд штаб-квартиры PDVSA хорошо это иллюстрирует".

Сс ко ар де

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