Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:12

Лондон. 11 сентября. INTERFAX ENERGY - PetroChina Singapore International, подразделение китайской государственной нефтегазовой компании, предложила самую низкую цену на поставку одного из 10 грузов СПГ в Пакистан, которые власти этой страны рассчитывают получить в октябре-декабре.

Интерес китайской госкомпании к тендеру показывает, что КНР расширяет свое присутствие в сфере торговли СПГ, участвуя в сделках в Азии, отмечают аналитики издания Interfax Global Natural Gas Daily.

PetroChina Singapore предложила направить в Пакистан груз СПГ с поставкой в конце ноября по цене в 9,89% от стоимости Brent, что эквивалентно порядка $6,13 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

В общей сложности 9 компаний, прошедших предварительный отбор, подали 45 заявок на поставку 10 грузов СПГ в Пакистан. Помимо PetroChina Singapore, это сырьевые трейдеры Trafigura, Vitol, Gunvor, DXT Commodities и BB Energy, а также итальянская Eni, азербайджанская SOCAR и подразделение японской JERA.

PetroChina является подразделением компании China National Petroleum Corp. Сингапурское подразделение PetroChina, занимающееся торговлей СПГ, функционирует всего пару лет.

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