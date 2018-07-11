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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:05 11.07.2018 - 11:05

Нью-Йорк. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Американская фармкомпания Pfizer приняла решение отложить повышение цен примерно на 100 препаратов после "продолжительных переговоров" главы компании Яна Рида с президентом США Дональдом Трампом.

Компания столкнулась с жесткой критикой, как со стороны Д.Трампа, так и других, когда объявила о повышении цен на ряд лекарств с 1 июля.

В частности, Д.Трамп заявил, что Pfizer "должно быть стыдно" за свои действия.

После встречи Я.Рида с Д.Трампом компания сообщила, что отложит повышение цен, чтобы дать президенту США время на проведение реформы в американской системе здравоохранения.

Pfizer вернет цены на фармпрепараты к уровням, на которых они находились до 1 июля. Цены останутся на этих уровнях до конца текущего года или до тех пор, пока план президента по ограничению стоимости лекарств не вступит в силу, если это произойдет раньше конца года, отмечается в сообщении компании.

"Pfizer разделяет беспокойство Д.Трампа о пациентах и его приверженность предоставлению доступной медицинской помощи", - заявил Я.Рид.

Д.Трамп немедленно отреагировал на решение Pfizer. "Мы приветствуем это решение Pfizer и надеемся, что другие компании сделают то же самое", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

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