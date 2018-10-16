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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 14:02 16.10.2018 - 14:02

Варшава. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Польская PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии об урегулировании антимонопольных претензий к "Газпрому", пишет польское агентство ПАП со ссылкой на источники.

Комментарии Еврокомиссии и "Газпрома" пока получить не удалось.

Как сообщалось, ЕК в мае подтвердила закрытие антимонопольного дела в отношении "Газпрома", которое длилось несколько лет, и отказалась от применения штрафных санкций. Одновременно Еврокомиссия потребовала от российского концерна соблюдения в течение 8 лет ряда юридически обязывающих условий по свободной транспортировке газа по конкурентным ценам на рынке Центральной и Восточной Европы.

ЕК официально опубликовала свое решение 17 июля. Стороны могли обжаловать решение ЕК в течение двух месяцев - до 17 сентября. Ранее PGNiG говорила о намерении обжаловать решение ЕК, выказывая недовольство тем, что в отношении "Газпрома" не был наложен штраф.

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" (MOEX: GAZP) антимонопольного законодательства Евросоюза, подозревая его в препятствовании диверсификации поставок газа, свободному потоку газа через территории государств-членов ЕС и установлении несправедливых цен для своих клиентов. "Газпром" в сентябре 2015 года направил ЕК письменный ответ на уведомление о претензиях, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа. В марте прошлого года ЕК сообщила, что ее устраивают обязательства концерна.

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