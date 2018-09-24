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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:44 24.09.2018 - 09:44

Штутгарт. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Немецкий автомобилестроительный концерн Porsche, который входит в группу Volkswagen, отказывается от дизельных двигателей, заявил гендиректор Porsche Оливер Блюм в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, Porsche сосредоточится на выпуске автомобилей на бензиновых и гибридных двигателях, а с 2019 года перейдет и на машины с электроприводом.

"Дизельный скандал", в который ранее была вовлечена компания, нанес ущерб ее имиджу, отметил О.Блюм. Именно он в апреле этого года сообщил персоналу о взятии под стражу одного из топ-менеджеров компании после обысков, передает Deutsche Welle.

Власти ФРГ начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Компанию заподозрили в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Porsche опубликовала пресс-релиз, согласно которому спрос на автомобили с гибридными и электрическими двигателями растет и компания лишь приспосабливается под меняющиеся условия рынка.

"Porsche не демонизирует дизель", - приводятся в пресс-релизе слова О.Блюма.

К 2025 половина новых автомобилей Porsche будут гибридными или полностью электрическими, пообещал концерн.

Доля автомобилей с дизельными двигателями в портфеле Porsche всегда была невелика, а в 2017 году она составляла лишь 12% мировых продаж.

В США Porsche перестала предлагать модели с дизельными двигателями еще в ноябре 2015 года - через два месяца после начала "дизельного скандала" Volkswagen, заявил CNN представитель американского подразделения концерна.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях.

"Дизельгейт" в дальнейшем распространился как на другие компании группы Volkswagen, так и на не связанных с ней автопроизводителей.

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