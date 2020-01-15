Париж. 15 января. ИНТЕРФАКС - PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) назначила двух топ-менеджеров, перешедших в компанию из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на должности глав своих брендов DS и Citroen.
Как говорится в сообщении PSA, главным исполнительным директором DS станет Беатрис Фуше, на текущий момент занимающая должность заместителя главы компании. Она сменит на этом посту Ива Бонфона.
Нынешний заместитель главного исполнительного директора Citroen и бывший топ-менеджер Nissan и Mitsubishi Винсан Кобэ сменит в должности CEO подразделения Линду Джексон. В сообщении PSA говорится, что обширный опыт Кобэ на международных рынках позволит Citroen реализовать цель роста за рубежом.
Акции PSA в ходе торгов в Париже в среду дешевеют на 2,6%.
Служба финансово-экономической информации
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