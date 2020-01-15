Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:52

Париж. 15 января. ИНТЕРФАКС - PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) назначила двух топ-менеджеров, перешедших в компанию из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на должности глав своих брендов DS и Citroen.

Как говорится в сообщении PSA, главным исполнительным директором DS станет Беатрис Фуше, на текущий момент занимающая должность заместителя главы компании. Она сменит на этом посту Ива Бонфона.

Нынешний заместитель главного исполнительного директора Citroen и бывший топ-менеджер Nissan и Mitsubishi Винсан Кобэ сменит в должности CEO подразделения Линду Джексон. В сообщении PSA говорится, что обширный опыт Кобэ на международных рынках позволит Citroen реализовать цель роста за рубежом.

Акции PSA в ходе торгов в Париже в среду дешевеют на 2,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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