Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 14:23

Париж. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Французская Publicis Groupe SA, один из крупнейших в мире рекламных холдингов, предупредила, что отрасль столкнется с гораздо более серьезным сокращением расходов на рекламу, чем во времена финансового кризиса.

"Этот кризис будет беспрецедентным по своим масштабам, сложности и продолжительности", - заявил генеральный директор Publicis Groupe Артур Садун.

Он сказал в интервью The Wall Street Journal, что падение рекламных расходов в этом году может оказаться намного серьезнее, чем на пике финансового кризиса в 2009 году, когда расходы снизились на 10%.

Только в марте темпы сокращения расходов на рекламу "были значительнее, чем когда-либо в прошлом", отметил Садун.

Publicis, третий по величине рекламный холдинг мира после WPP PLC и Omnicom Group Inc., отчиталась о росте выручки в первом квартале 2020 года на 17% в годовом выражении, до 2,48 млрд евро. Улучшению показателя способствовал дополнительный доход от маркетинговой компании Epsilon, приобретенной в прошлом году.

В органическом выражении - без учета курсовых разниц, а также покупки и продажи активов - выручка снизилась на 2,9%. При этом продажи упали на 9,2% в Европе и на 1,9% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в Северной Америке выросли на 0,5%, сообщается в пресс-релизе Publicis.

Компания объявила о планах урезать расходы на 500 млн евро за счет сокращения зарплат руководству на 20-30% и уменьшения размера дивидендов наполовину.

Акции Publicis дешевеют на 1,1% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 26,4% и составляет около 7,1 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ск вв*

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