PwC продолжит считать голоса для "Оскара", но ее сотрудники будут работать под более жестким контролем
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Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Американская академия кинематографических искусств и наук решила не отказываться от услуг аудиторской компании PwC после ошибки, произошедшей на церемонии вручения "Оскара", когда лучшим фильмом по ошибке объявили "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света", пишет в среду Variety.
Вместе с тем будут ужесточены меры контроля за сотрудниками PwC на самой церемонии и в процессе подготовки к ней.
PwC полностью взяла на себя вину за инцидент.
За подсчет голосов и раздачу конвертов теперь будут отвечать не два, а три человека, причем один из них будет знать победителя заранее, что даст ему возможность предупредить ведущего церемонии, если что-то пойдет не так. Состав экспертов PwC также будет полностью заменен.
Кроме того, за кулисами будет запрещено пользоваться любыми устройствами, включая мобильные телефоны.
PwC (ранее - PricewaterhouseCoopers) отвечает за подсчет голосов на "Оскаре" с 1934 года. В результате внутреннего расследования, проведенного после церемонии, состоявшейся 26 февраля, выяснилось, что сотрудник компании передал объявлявшим победителя актерам Фэй Данауэй и Уоррену Битти не тот конверт.
Кроме того, PwC является аудитором самой киноакадемии и готовит ее налоговые декларации. По словам экспертов, нежелание строить новые отношения с другим аудитором сыграло свою роль, пишет Deadline.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс