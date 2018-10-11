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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 17:52 11.10.2018 - 17:52

Доха. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Qatar Airways продолжит летать в Иран, несмотря на американские санкции против этой страны, сообщает Fars News.

"Полеты Qatar Airways не будут затронуты возобновляемыми США санкциями, - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бейкер, выступая на конференции в Дохе. - Авиация не является подсанкционной отраслью, Qatar Airways продолжит работать в городах Ирана, в которых она работает в настоящее время".

Авиаперевозчик сейчас осуществляет ежедневные полеты в Тегеран, а также выполняет рейсы в города Мешхед и Шираз, свидетельствуют данные на сайте Qatar Airways.

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