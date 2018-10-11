Qatar Airways продолжит летать в Иран
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Доха. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Qatar Airways продолжит летать в Иран, несмотря на американские санкции против этой страны, сообщает Fars News.
"Полеты Qatar Airways не будут затронуты возобновляемыми США санкциями, - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бейкер, выступая на конференции в Дохе. - Авиация не является подсанкционной отраслью, Qatar Airways продолжит работать в городах Ирана, в которых она работает в настоящее время".
Авиаперевозчик сейчас осуществляет ежедневные полеты в Тегеран, а также выполняет рейсы в города Мешхед и Шираз, свидетельствуют данные на сайте Qatar Airways.
Оь ко ав*
Интерфакс