Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 12:15

Париж. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Внутренняя проверка, проведенная совместно автопроизводителями Renault и Nissan, выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Это "определенные траты" бывшего главы альянса Карлоса Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям, отмечают в Renault.

Результаты проверки выявили недостатки "в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов" в RNBV, говорится в заявлении Renault.

Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV в среду, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.

"Правительство Франции передаст все данные судебным властям, и иск будет подан, - сказал министр. - Государство сделает все необходимое как акционер Renault".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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