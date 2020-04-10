Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 16:51

Париж. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность привлечения кредитов на сумму до 5 млрд евро на фоне пандемии коронавируса, сказал радиостанции RTL председатель совета директоров компании Жан-Доминик Сенар.

При этом он отверг идею о национализации компании.

"Мы прорабатываем вопрос о привлечении кредитов, которые будут гарантированы государством и погашены позднее, - сказал Сенар. - Это поможет нам пережить этот нехороший период".

Отвечая на вопрос о возможности передачи государству контроля над компанией, он сказал, что Renault не рассматривает подобную перспективу.

Как и другие автопроизводители, Renault столкнулась с падением продаж и приостановила работу своих заводов в Европе. Компания уже начала пользоваться программой помощи, в рамках которой ей разрешает отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или сокращать их рабочие часы с учетом, что основную часть из зарплаты будет платить государство.

Рейтинговое агентство S&P Global накануне понизило рейтинг облигаций Renault до "мусорного" и ухудшило прогноз. Renault также отказалась от выплаты дивидендов и сообщила, что сократит зарплату своих топ-менеджеров на период кризиса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ск ан

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