Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:07

Париж. 28 января. ИНТЕРФАКС - Французский автопроизводитель Renault SA планирует назначить бывшего топ-менеджера Volkswagen AG Люку де Мео своим главным исполнительным директором на внеплановом заседании совета директоров на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Переход де Мео в Renault, за который должен проголосовать совет директоров, стал ожидаемым шагом для отрасли после того, как Volkswagen ранее в январе сообщил, что он уйдет с поста главы Seat, испанского подразделения VW. Будучи во главе Seat, де Мео вернул компанию к прибыльности, сделав ее одним из самых быстрорастущих брендов германского автомобильного концерна.

Renault уже сменил одного CEO после ареста бывшего главы компании Карлоса Гона в Японии в ноябре 2018 года. Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря сбежал в Ливан. После его ареста компанию возглавил Тьерри Боллоре, однако в октябре 2019 года он был отстранен от руководства. Обязанности гендиректора на временной основе перешли к финансовому директору компании Клотильде Дельбо.

Назначение де Мео было отложено в связи с застопорившимися переговорами между Renault и Volkswagen об условиях его ухода, сообщают источники. Пока не ясно, когда он приступит к выполнению обязанностей CEO.

Одной из проблем, которую предстоит решить новому главе Renault, является будущая структура альянса компании с Nissan. Напряженность между автопроизводителями усилилась после ареста Гона, также возглавлявшего Nissan.

Председателем совета директоров Renault и альянса с Nissan останется Жан-Доминик Сенар, отмечают источники.

Акции Renault в ходе торгов в Париже во вторник снижаются на 1,44%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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