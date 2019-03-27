Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 16:30

Париж. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Французский концерн Renault намеревается в течение 12 месяцев возобновить переговоры с японским партнером по альянсу Nissan, а затем совместно приобрести другую автомобилестроительную компанию, которой может стать Fiat Crysler Automobiles (FCA), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, бывший топ-менеджер Renault и Nissan Карлос Гон в последние три года неоднократно проводил обсуждения с FCA.

Таким образом, после ареста К.Гона в ноябре прошлого года у Renault начала формироваться новая стратегия. Объединение с Nissan и последующая покупка еще одного крупного игрока, как ожидается, позволяет ей успешно конкурировать за лидерство на мировом автомобильном рынке с Volkswagen и Toyota.

Представители компаний отказались комментировать материал FT.

Правительство Франции в среду попыталось отодвинуть на второй план разговоры о возможных приобретениях и подчеркнуть важность союза французского и японского автопрома. "Абсолютным приоритетом для французского государства является альянса Renault-Nissan", - заявил представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво журналистам.

Акции Renault подорожали в среду на 2,7% в Париже, FCA - на 2,6% в Милане.

Fiat Chrysler сейчас сама ищет новые цели для приобретения или альянса. Ранее сообщалось, что руководители итало-американского концерна провели встречи с рядом компаний, включая французскую PSA Group (бренды Peugeot и Citroen).

Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. В настоящее время Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

Правительство Франции сейчас является самым влиятельным акционером Renault, поскольку у него есть дополнительные права голоса сверх 15%.

Капитализация Renault сейчас составляет около 17,3 млрд евро, FCA - 20,4 млрд евро, Nissan - примерно $35 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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