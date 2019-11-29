Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 15:25

Париж. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. согласовали ряд программ для оптимизации сотрудничества трех автопроизводителей по итогам прошедшей в пятницу встречи операционного совета альянса.

Компании договорились о запуске "комплекса мер для максимизации вклада альянса в поддержку стратегического плана и операционной прибыли каждой компании в отдельности", говорится в пресс-релизе Renault.

В качестве первого шага автопроизводители решили назначить генерального секретаря альянса, который будет отвечать за координацию и реализацию готовящихся проектов. Его имя будет объявлено в ближайшие дни, как и детали согласованных проектов.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что компании планируют наращивать сотрудничество в плане совместного использования их платформ, а также производственных мощностей.

Как сообщалось, в марте этого года Renault, Nissan и Mitsubishi Motors создали операционный совет - новый орган для контроля операций и управления альянсом, который заменил все руководящие органы, созданные в период, когда им руководил Карлос Гон.

Главой операционного совета является председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

Партнерство Nissan, Renault и Mitsubishi является крупнейшим автомобильным альянсом в мире. В 2018 году совокупные продажи автомобилей составили свыше 10,7 млн почти в 200 странах мира.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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