Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings ухудшило экономический прогноз для стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM).

Как сообщается в обзоре агентства, теперь аналитики предполагают падение ВВП этих государств в 2020 году в среднем на 0,5% против прогнозировавшегося до пандемии COVID-19 роста на 4,6%.

Это будет первое сокращение экономик EM в совокупности по крайней мере за два десятилетия.

"Ни один регион не избежит серьезного спада в этом году, - отмечается в сообщении. - Мы прогнозируем падение ВВП Латинской Америки примерно на 5% в 2020 году. Мы также ожидаем глубокой рецессии в ключевых странах emerging markets региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка - прим. ИФ), включая Россию и ЮАР".

Что касается развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, аналитики агентства теперь прогнозируют как для Индии, так и для Индонезии рост ВВП всего на 1,8% в текущем году, что "ранее было немыслимыми темпами для этих двух быстрорастущих экономик", говорится в отчете.

"Но более важно, что теперь мы ожидаем более плоского U-образного восстановления, с вероятностью возвращения активности к довирусным уровням, если это вообще произойдет, только в 2023 году", - отмечается в документе.

Основной причиной более пессимистичного взгляда на экономику EM является пагубное воздействие ужесточения ограничительных мер на внутренний спрос, поскольку вирус широко распространился по ключевым развивающимся странам.

"По нашим оценкам, каждый месяц строгой блокировки снижает годовой рост ВВП примерно на 3%, хотя показатели варьируются в разных странах", - сообщает S&P GR.

В частности, агентство ухудшило прогноз для экономики России в рамках базового сценария и теперь ожидает падения ВВП на 4,8% в 2020 году, поскольку страна пострадала от двух потрясений - обвала цен на нефть и COVID-19. Прежний сценарий предполагал снижение на 0,8%.

"Правительство расширило первоначальные меры поддержки экономики, однако они не настолько всеобъемлющие, как в развитых странах, и могут привести к более продолжительному снижению ВВП и вялому восстановлению, - полагают аналитики агентства. - Экономический ущерб для сырьевых производителей смягчается налоговым режимом и слабым курсом рубля. Бизнес, ориентированный на внутренний рынок, справляется с ситуацией за счет значительного сокращения капзатрат. Ликвидность в банковском секторе страны доступна, особенно для крупных корпораций".

S&P GR прогнозирует роста ВВП Китая в текущем году на 1,2%, в предстоящем году - на 7,4% в 2021 году - на 4,7%. В Индии эти показатели ожидаются на уровне соответственно 1,8%, 7,5% и 6,5%.

Экономика Бразилии снизится на 4,6% в 2020 году, а в следующие два года предполагается подъем на 3,3% и 2,9% соответственно. ВВП ЮАР упадет на 4,5% в этом году, а затем возобновит рост - на 3,5% в 2021 году и на 1,5% в 2021 году.

Эксперты агентства прогнозируют курс китайской нацвалюты на уровне 7,11 юаня/$1 в конце текущего года, 7,15 юаня - в конце следующего года, 7,19 юаня - в конце 2021 года.

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